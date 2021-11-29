Таиланд с 16 декабря упрощает правила въезда для иностранных туристов

Власти Таиланда решили с 16 декабря смягчить требования к иностранным туристам: вместо ПЦР-теста они смогут по прибытии делать экспресс-тест на антиген, а карантин для въезжающих по схеме "Песочницы" будет сокращен с 7 до 5 дней, сообщает газета The Tiger.

"Въезд в Таиланд станет немного проще и дешевле. Центр правительства по контролю за ситуацией с COVID-19 (CCSA) в пятницу объявил, что одобряет с 16 декабря замену ПЦР-теста, который путешественники должны делать по прибытии, экспресс-тестом на антиген, который делается за 15 минут. Это означает, что путешественникам не придется ждать до суток в номере отеля, чтобы начать путешествие по Таиланду", - пишет издание.

Отмечается, что это упрощение касается туристов, въезжающих по схемам Quarantine exemption и "Песочница".

Сейчас все туристы, планирующие поездку в Таиланд, обязаны бронировать номер в отеле из разрешенного списка SHA+, а по прибытии в аэропорту сдавать ПЦР-тест, после чего отправляться в отель и ждать, не выходя из номера, получения результатов теста. С 16 декабря, как сообщил на брифинге представитель МИД Таиланда, они будут уезжать из аэропорта в отель и делать там экспресс-тест на антиген. Для поездки по-прежнему нужен будет специальный транспорт, также из списка SHA+, но бронь отеля теперь будет не нужна.

Для туристов, въезжающих по схеме "песочницы", также сокращается с 7 до 5 дней срок пребывания в разрешенных правительством провинциях. Теперь они могут, прибывая на Пхукет, в Сураттхани и еще несколько регионов, включенных в программу, провести там не 7, а 5 дней, после чего путешествовать по всему Таиланду.

Как сообщает газета Bangkok Post, на пресс-конференции в пятницу представитель департамента контроля за заболеваемостью сообщил, что власти рассматривают также отмену запрета на въезд в Таиланд морским и сухопутным транспортом. По его словам, все послабления стали возможны после того, как стало ясно, что доля зараженных туристов среди пребывающих по схеме test&go не превышает 0,08%.

Кроме того, для путешествия в Таиланд туристам нужно оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $50 тыс. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест.