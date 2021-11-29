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08:41 29.11.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 261,5 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 261,5 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника выросло до 261 млн 504 тыс. 420, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 199 тыс. 827 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 млн 229 тыс. 210 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 776 тыс. 639.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 580 тыс. 832. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 468 тыс. 790 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 80 тыс. 906 заболевших, из них умерли 614 тыс. 278 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 669,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 395 человек, Индии - 335, Бразилии - 2 тыс. 861.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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