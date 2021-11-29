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08:38 29.11.2021

Шмыгаль: обеспечение присутствия военных кораблей НАТО в Черном море было бы сильной поддержкой Украины в ответ на агрессию РФ

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Шмыгаль: обеспечение присутствия военных кораблей НАТО в Черном море было бы сильной поддержкой Украины в ответ на агрессию РФ

Обеспечение постоянного присутствия военных кораблей НАТО в Черном море было бы сильным сигналом в поддержку Украины западными партнерами в ответ на агрессивные действия России, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Ответом на агрессивные действия России должен стать солидарный ответ Украины, стран ЕС и НАТО. Обеспечение постоянного присутствия военных кораблей Альянса в Черном море было бы очень сильным сигналом в поддержку Украины", - цитирует пресс-служба правительственного портала слова Шмыгаля, сказанные в интервью изданию Politico.

По словам главы правительства, постоянное наращивание российского военного контингента у украинских границ - это один из инструментов политики Кремля.

Шмыгаль отметил, что Россия на регулярной основе демонстрирует свой военный потенциал и стремится сорвать евроатлантические стремления Украины.

По словам украинского премьера, Кремль заинтересован не только в дестабилизации ситуации в Украине, но также в дестабилизации стран ЕС и НАТО.

"Газ уже используется как оружие не только против нашего государства, но и против всей Европы. Ситуация вокруг Северного потока-2 и уменьшение транзита "голубого топлива" через Украину - ярко подтверждают этот тезис", - подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, Россия также использует другие инструменты гибридной войны против Украины и Запада, включая кибератаки и дезинформационные кампании.

В пресс-службе отметили, что 30 ноября в Брюсселе Шмыгаль вместе с главами правительств Грузии и Молдовы в рамках Ассоциированного трио проведет ряд встреч с руководством Европейского Союза.

Теги: #поддержка #украина #шмыгаль #нато
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