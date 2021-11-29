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08:22 29.11.2021

Саакашвили доставили в Тбилисский городской суд

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Саакашвили доставили в Тбилисский городской суд

Михаила Саакашвили доставили под усиленной охраной из военного госпиталя в городе Гори в Тбилисский городской суд, где должен состояться процесс против экс-президента по делу о силовом разгоне митинга 7 ноября 2007 года и захвате в тот же день телекомпании "Имеди", сообщают грузинские СМИ.

Примерно через час начнется судебный процесс. Во дворе городского суда находятся полицейские, примерно в 200 метрах от здания суда в автобусах находятся спецназовцы, а также две водометные машины.

Сторонники Саакашвили уже начали собираться у здания суда.

Ранее Саакашвили заявил, что все возбужденные против него уголовные дела являются сфабрикованными и против него действующими властями осуществляется политического преследование.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #грузия #саакашвили #суд
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