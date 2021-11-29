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07:19 29.11.2021

За минувшие сутки воскресенья российские наемники единожды нарушили режим прекращения огня

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За минувшие сутки воскресенья российские наемники единожды нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки воскресенья российские наемники единожды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. С начала текущих суток наемники также единожды открывали огонь из гранатометов у Светлодарска, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"За прошедшие сутки, 28 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник.

В частности, в направлении Южного враг осуществил обстрел, применяя минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Вместе с тем, по состоянию на 7:00, 29 ноября, со стороны российских наемников зафиксировано также одно нарушение режима прекращения огня. В частности, в районе Светлодарска противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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