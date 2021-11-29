Японский премьер не исключил ужесточения правил въезда в страну в связи с новым штаммом COVID-19

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в понедельник, что правительство рассмотрит вопрос о возможных дальнейших ограничениях на въезд в страну в связи с распространением в мире нового коронавируса "омикрон".

"Мы (рассматриваем меры - ИФ) в связи с тем, что серьезно ощущаем кризис", - сказал Кисида журналистам, отметив, что по состоянию на воскресенье Япония уже закрыла свои границы для иностранцев, следующих из девяти стран, включая Южную Африку.

Он отметил: "Поскольку мы наблюдаем распространение вируса по всему миру, мы продолжаем рассматривать дальнейшие меры по ужесточению пограничного контроля и объявим о решении в соответствующее время".

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

За последнее время его выявили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга, Израиля и Канады.

Британское правительство созывает срочное заседание министров здравоохранения стран G7 для обсуждения вопросов, связанных с появлением нового штамма и его распространением, сообщили СМИ.

"Правительство Великобритании созывает 29 ноября срочное заседание министров здравоохранения стран G7 для обсуждения распространения нового омикрон-варианта коронавируса", - говорится в сообщении.

Лондон уже объявил о принятии мер по сдерживанию распространения в королевстве "омикрона". В частности, каждый прибывающий в Великобританию обязан сделать ПЦР-тест и быть в изоляции до получения результатов.

Ведущий специалист США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил в воскресенье американским СМИ, что американцы должны быть готовы бороться с распространением нового штамма COVID-19, но говорить о каких-либо ограничительных мерах пока рано.

Накануне он в интервью NBC News заявил, что вполне возможно, что "омикрон" уже может циркулировать по США, хотя официального подтверждения этому нет.

Многие страны мира в целях недопущения распространения нового штамма COVID-19 уже ограничили авиасообщение с государствами, расположенными на юге Африки.