События

06:35 29.11.2021

В Борисполе пограничники обнаружили у пятерых армян поддельные паспорта

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Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" (Борисполь) обнаружили поддельные загранпаспорта граждан Украины у пятерых армян, им запретили въезд в страну на три года, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Вчера в пункте пропуска "Борисполь" по результатам анализа и оценки рисков во время повторной проверки пассажиров рейса "Киев-Барселона" охранники границы обнаружили пятерых граждан Армении, предоставивших для проверки загранпаспорта граждан Украины, содержавших признаки частичной подделки, а именно замену страницы с учредительными данными", - говорится в сообщении.

Пограничники установили, что трое взрослых и двое детей пересекали государственную границу на выезд из Украины по действительным загранпаспортам Армении на рейс "Киев-Тбилиси", а после пребывания в зале ожидания выбрали другой рейс, на который попытались сесть уже с другими документами.

Отмечается, что поддельные паспорта граждане Армении приобрели у неизвестного в Украине за $10 тыс. США. Их привлекли к административной ответственности и запретили въезд в Украину на три года. 

Теги: #борисполь #разоблачение #паспорта #подделка #украина
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