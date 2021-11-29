События

05:33 29.11.2021

SpaceX планирует запустить на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

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Американская компания SpaceX собирается в середине предстоящей недели вывести на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink, следует из данных специализированного сайта Spaceflight Now.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с 53 мини-спутниками весом около 290 кг каждый для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается осуществить со стартовой площадки SLC40 на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида 1 декабря в 18:20 по времени Восточного побережья США.

Это будет уже 33-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1842 космических аппаратов

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #сша #спутники #запуск #spacex
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