События

04:36 29.11.2021

В Беларуси более почти 3,5 млн человек получили первую дозу вакцины против COVID-19

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В Белоруси свыше 3,496 млн человек сделали первую прививку от коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения Белоруссии в воскресенье.

"В Беларуси более 3 млн 496 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19. Из них более 2 млн 765 тыс. прошли полный курс вакцинации", - проинформировали в Минздраве.

Среди областей Белоруси больше всего прошедших полный курс вакцинации в Гомельской области - более 482, 9 тыс.

В Брестской области вакцинированы более 352,4 тыс. человек, в Витебской области более 293,1 тыс., в Гродненской более 325, 1 тыс., в Минской более 350, 9 тыс., в Могилёвской более 343, 7 тыс.

В столице полный курс вакцинации прошли более 535, 8 тыс. человек.

Теги: #вакцинация #минздрав #коронавирус #беларусь
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