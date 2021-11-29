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01:37 29.11.2021

Великобритания срочно созывает министров здравоохранения стран G7 для обсуждения штамма "омикрон"

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Великобритания срочно созывает министров здравоохранения стран G7 для обсуждения штамма "омикрон"

Британское правительство созывает срочное заседание министров здравоохранения стран G7 для обсуждения возникновения нового штамма Covid-19 "омикрон" и его распространения, сообщает издание DW.

"Правительство Великобритании созывает 29 ноября срочное заседание министров здравоохранения стран Большой семерки (G7) для обсуждения распространения нового омикрон-варианта коронавируса", - говорится  в сообщении.

Сообщается, что Лондон уже объявил о принятии мер по сдерживанию распространения в королевстве "омикрона", в частности, каждый прибывающий в Великобританию обязан сделать ПЦР-тест и быть в изоляции до получения результатов.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах у 13 прибывших из стран Африки граждан выявили заражение новым штаммом коронавируса COVID-19 под названием "омикрон".

Между тем, премьер-министр Великобритания Борис Джонсон заявил, что неизвестно, насколько вакцины будут эффективны против нового штамма, однако есть веские причины считать, что они дадут, как минимум, какой-то уровень защиты.

Теги: #g7 #великобритания #омикрон #созыв
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