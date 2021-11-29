Мигранты не представляют угрозы для Беларуси

Находящиеся в Беларуси беженцы не представляют угрозы ни для Беларуси, ни для тех стран, куда они хотят попасть, считает государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

"Опасаться, наверно, не стоит точно. Потому что люди ехали с мирными целями туда, куда их позвали: в Германию, в Великобританию, в Европу. Там, где хорошо, они туда и бегут, пытаясь найти различные пути достижения своей цели... Говорить, что они представляют угрозу Беларуси, я бы не сказал", - отметил Вольфович в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"Почему они взяли палки и камни? Я ставлю себя на место любого мужчины. Если бы у меня находились рядом жена, ребенок, в которых летит светошумовая граната, которых травят газом, наверно, я бы не только палку взял и камень в руки. Это защитная реакция доведенных до безумия людей", - сказал госсекретарь Совбеза.

"Эти люди никакой угрозы для Беларуси не представляют. Они летят через туристические фирмы, они оплачивают туристические услуги, гостиницы. Тяжело, конечно, проконтролировать каждого человека. У них есть деньги, они копили, чтобы потратить деньги в Европе, вынуждены тратить в Беларуси", - продолжил он.

Есть, конечно, национальные особенности, отметил Вольфович, мигранты отличаются от белорусов, но они прислушиваются к "замечаниям" сотрудников белорусского МВД.

"Последние 2-3 месяца правонарушений каких-то серьезных, проблем с нахождением этих людей на территории Беларуси не было", - сказал Вольфович.

ЕС пытается предпринять меры, обязав Ирак вывезти этих людей, отметил госсекретарь Совбеза. Но не все хотят возвращаться домой.

"Уверен, что эти люди не принесут какие-то большие проблемы Германии, Великобритании, Франции - там, куда они рвутся", - подытожил Вольфович.