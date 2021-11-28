ЕС и НАТО должны дать России сигнал, что в случае эскалации на границе с Украиной будут "очень четкие последствия"- премьер-министр Латвии

Важно, чтобы Европейский союз (ЕС) и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали России сигнал, что в случае эскалации ожидаются "очень четкие последствия", заявил после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

По сообщению агентства BNS, Кариньш заявил, что в настоящее время в Европе наблюдается несколько угроз одновременно, и одна из них - гибридная атака на Латвию, Литву, Польшу и ЕС. По его словам, Латвия, Литва и Польша вынуждены отражать организованный нелегальный поток мигрантов, направляемый через границы ЕС.

"У нас очень четкая и единая политика, и ее поддерживают наши партнеры - ЕС и НАТО", - подчеркнул Кариньш.

"Второй угрозой в регионе премьер-министр л назвал концентрацию российских войск у границ Украины, поэтому важно, чтобы ЕС и НАТО следили за ситуацией и дали России четкий сигнал, что эскалация будет иметь последствия", - передает BNS.

Также Кариньш заявил, что в Европе наблюдается рост цен на газ, который создается искусственно.

"Хотя российская компания "Газпром" выполняет договоры с коммерческими партнерами в Европе, она не обеспечила в достаточном количестве газ в хранилищах, что создает дефицит и рост цен", - пишет BNS.