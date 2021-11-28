В ГСЧС сообщают о завершении спасательных работ в Николаевской области

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщают о завершении спасательных работ в Николаевской области.

"По состоянию на 18.00 поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в г. Новая Одесса завершены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения освещения места работ и дежурства от ГСЧС привлечены 6 человек и 4 ед. техники.

Как сообщалось, 27 ноября в г.Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытовой газ на 5 этаже). Разрушены 2 квартиры на четвертом и 2 квартиры на пятом этажах, погибло 3 человека, столько же получили ранения.