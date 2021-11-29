29 ноября: Какой сегодня праздник

29 ноября –киберпонедельник, Международный день солидарности с палестинским народом, День освобождения Албании, Ханука, День памяти апостола и евангелиста Матфея, а по народному календарю Матвеев день.

Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Киберпонедельник

Киберпонедельник – это маркетинговое название понедельника, который наступает после Чёрной пятницы и является её продолжением, но уже не в обычных магазинах, а в Интернете. Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые можно приобрести, не выходя из дома.

А поскольку Киберпонедельник, как и Чёрная пятница, проводится ежегодно в период подготовки к Рождественским и Новогодним праздникам, то он является одним из самых оживленных дней торговли для интернет-магазинов, большинство их которых предлагают своим покупателям реально грандиозные скидки.

Международный день солидарности с палестинским народом

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. А через 30 лет, 2 декабря 1977 года, Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией постановила ежегодно отмечать 29 ноября как Международный день солидарности с палестинским народом.

Международный день ягуара

Международный день ягуара стал официальным праздником в 2018 году на форуме в Нью-Йорке (США). На заседании приняли участие представители 14 стран мира, на территории которых проживают ягуары. В последние годы их популяция начала быстро уменьшаться, поэтому возник вопрос о необходимости сохранения их вида. На этом же форуме была принята программа Jaguar 2030. Ее цель – сохранить ягуаров и постепенно восстановить ценную экосистему.

День электронных поздравлений

День электронных поздравлений был введен в честь всевозможных электронных открыток, которые пользователи интернета часто получают по электронной почте или в социальных сетях.

Ханука

Ханука — еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Этот праздник начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней.

В 332 году до н.э. Иудея добровольно перешла под власть Александра Македонского, который придерживался политики невмешательства в религиозную жизнь евреев. После смерти Александра в 323 году до н.э. и множества войн, которые вели между собой его наследники, к власти пришла египетская династия Птолемеев, и последующее столетие прошло в состоянии относительной стабильности.

В 198 году до н.э. Птолемеи были разгромлены Селевкидами (ассирийскими греками), в руки которых попала и Иудея. Поначалу общая ситуация казалась неизменной и даже отчасти улучшилась. Евреи получили письменные гарантии, подтверждающие их право жить "по законам своих отцов", и налоговое бремя было несколько уменьшено. Но затем Селевкиды начали предпринимать попытки эллинизировать евреев. Греческая философия и культура постепенно стали проникать в еврейскую среду.

В 175 году до н.э. к власти пришел Антиох Епифан, при нем эллинизация негреческого населения приобрела особо жесткие формы. Тора стала запретной книгой, соблюдение еврейских законов — серьезным преступлением, повсюду были установлены идолы. Антиох дал свое имя Иерусалиму, храмовые сокровища были конфискованы, а сам Храм разграблен.

В ответ в Иудее началось восстание под предводительством семьи Маккавеев. По сравнению с войском Антиоха, повстанческая армия была малочисленна, плохо вооружена и подготовлена. Возглавлявший армию Иегуда Маккавей, понимая это, избегал открытых сражений, не давая противнику возможности воспользоваться численным преимуществом. Нападая на отдельные отряды греков, повстанческая армия одерживала одну победу за другой. За три года она вытеснила завоевателей с территории страны и освободила Иерусалим, доказав, тем самым, что высокая цель и сила духа порой имеют решающее значение.

Предание гласит, что поднявшись на Храмовую гору, евреи нашли в Храме масло для лампад, достаточное для поддержания огня лишь в течение одного дня. Однако, чудесным образом огонь в золотой меноре горел целых восемь дней, в течение которых приготовили новые запасы масла. Так был заново освящен Храм. В память об этом событии в праздник каждый вечер зажигают свечи: одну — в первый день праздника, две — во второй, три — в третий и так далее, до восьми, используя для этого, как правило, специальный подсвечник — ханукию. Еврейская мудрость гласит: "Немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму".

В Хануку принято дарить детям игрушки и давать деньги. О давних событиях напоминает также игра в ханукальный волчок, на каждой из четырех граней которого написана первая буква слов фразы «"Чудо великое было здесь" (если дело происходит в Израиле) или "Чудо великое было там" (в диаспоре).

День памяти апостола и евангелиста Матфея

29 ноября по православному религиозному календарю – день памяти святого апостола и евангелиста Матфея. Левий Матфей был одним из ближайших учеников Иисуса Христа, входящего в список двенадцати апостолов. Именно он считается автором первого канонического Евангелия. Святой апостол Матфей обошел Сирию, Персию, Мидию и Парфию и нес с собой благие вести. Умер мученической смертью в каннибальской Эфиопии. Но перед этим смог построить храм, епископом которого стал Платон.

Традиции и обряды

Говорили, что "у Матфея и зима потеет", поскольку в это время могло наблюдаться сильное потепление. Причем, чем сильнее оттепель, тем более суровой и холодной будет зима. Часто на Матфея был порывистый и сильный ветер. Поэтому в народе его называли ветродувом.

Особенно тяжелую работу в этот день не выполняли. Люди просто ходили друг к другу в гости, проводили время за беседами. Женщины по вечерам собирались у кого-нибудь дома и занимались разной работой. Они шили, пряли, вязали, говорили и исполняли народные песни.

Известен интересный обычай наших предков: если гости были нежелательными, после их ухода протирали все зеркала и промывали входные двери и пол. Пытались это сделать "пока след не остыл". Верили, что тогда эти гости больше не придут.

Именины: Федор, Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Матвей, Михаил, Николай, Семен, Сергей.