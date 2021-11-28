ГБР пояснило, что не открывало "дело" против Бутусова и призывает не привлекать ведомство в политические обвинения

Государственное бюро расследований (ГБР) пояснило, что не открывало уголовного дела против журналиста Юрия Бутусова и призывает не привлекать ведомство в политические обвинения, сообщила пресс-служба ГБР.

"Уголовное производство возбуждено не против журналиста Юрия Бутусова, а по указанному в его публикации факту. Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения", - заявили в ведомстве.

Как отмечается, предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.

"В Уголовном кодексе вообще нет такого понятия как дело. Есть уголовное производство, возбужденное по тому или иному факту, и пока никому не выдвинуто подозрения, оно не может быть против кого-либо вообще", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом расследования.