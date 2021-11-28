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19:30 28.11.2021

Минобороны Украины осуждает публикации материалов, ставящие под угрозу информационную безопасность страны

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Минобороны Украины осуждает публикации материалов, ставящие под угрозу информационную безопасность страны

Министерство обороны Украины осуждает публикации материалов, ставящие под угрозу жизни украинских военнослужащих и информационную безопасность страны, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Категорически осуждаем публикацию любых материалов, которые могут поставить под угрозу жизнь наших воинов и информационную безопасность Украины", - говорится в сообщении оборонного ведомства на странице в фейсбуке.

Как отмечается, речь идет о выложенном видео журналистом Юрием Бутусовым, где он стреляет из 152-мм пушки-гаубицы Д-20.

В Минобороны отметили, что дата и место съемки не указаны. При этом в ведомстве подчеркнули, что на фоне совпадения постоянных заявлений западных партнеров Украины о высокой вероятности эскалации в Украине и данных украинских исследований о присутствии российских войск вдоль украинской границы, Российская Федерация ищет малейший повод для провокаций и реализации своих намерений.

В пресс-службе ведомства добавили, что текст описания указанного видео представлен автором в манере, позволяющей использовать эту публикацию именно как повод для усложнения ситуации в районах проведения Операции объединенных сил (ООС) и для обвинений Украины в нарушении соглашений по отводу оружия и отсутствии контроля за оружием в войсках.

"В условиях гибридной войны враг уже начал использовать это видео в своих пропагандистских интересах. Это повышает опасность провокативных действий со стороны российско-оккупационных войск и подконтрольных им формирований, усиления обстрелов позиций Объединенных сил, поскольку российская сторона регулярно использует тактику обвинений на упреждение для прикрытия собственных преступлений", - сказано в сообщении.

В Минобороны добавили также, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неукоснительно соблюдают Минские соглашения и не применяют средства поражения калибром более 100 мм, открывая огонь исключительно в ответ в случаях, когда действия российских наемников создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан. Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) изучит видео, выложенное журналистом Юрием Бутусовым, и тем самым проверит законность его действий в нем, где он производит выстрелы из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм.

Теги: #бутусов #минобороны #украина #осуждение
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