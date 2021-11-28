ГБР изучит выложенное журналистом Бутусовым видео и тем самым проверит законность его действий в нем

Государственное бюро расследований (ГБР) изучит видео, выложенное журналистом Юрием Бутусовым, и тем самым проверит законность его действий в нем, где он производит выстрелы из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм, сообщила пресс-служба ГБР.

"28 ноября 2021 года журналист выложил видео, где он производит выстрелы из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм. Он сопровождает выстрел словами: "по оккупантам огонь". Позже Бутусов дописал, что видео было снято очень давно, и с тренировок, но обнародование подобных материалов наносит ущерб информационной безопасности Украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину", - говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что намерены проверить все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, выложенного Бутусовым. В том числе в порядке статьи 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и ст. 437 УК (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Также будут проверены возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданского гражданина к соответствующему вооружению.

В ведомстве подчеркнули, что события в видео произошло вне зоны ООС, но полный ответ обнародуют после детальной проверки.

При этом ГБР призвало украинских граждан при публикации каких-либо материалов учитывать возможные негативные последствия для информационной безопасности государства.