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17:54 28.11.2021

Главный инфекционист США считает преждевременным говорить о локдауне из-за нового штамма

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Главный инфекционист США считает преждевременным говорить о локдауне из-за нового штамма

Ведущий специалист США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил в воскресенье американским СМИ, что американцы должны быть готовы бороться с распространением нового штамма COVID-19, но говорить о каких-либо ограничительных мерах пока рано.

Так, в интервью ABC News он заявил, что США должны сделать все возможное для борьбы с распространением вируса, однако пока рано говорить, какие конкретно меры необходимы, будь то ограничения или даже локдаун.

Накануне он в интервью NBC News заявил, что вполне возможно, что "омикрон" уже может циркулировать по США, хотя официального подтверждения этому нет.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", изначально был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и он содержит большое количество мутаций.

За последнее время его выявили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и в Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга и Израиля.

Теги: #сша #омикрон #прогноз #инфекционист
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