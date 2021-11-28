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17:26 28.11.2021

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

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С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала суток 28 ноября нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в воскресенье.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении, обнародованном в Фейсбуке.

Как сообщалось, 27 ноября российские наемники на Донбассе 5 раз открывали огонь по украинским позициям, при этом 3 раза - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Теги: #оос #ситуация
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