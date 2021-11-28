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15:22 28.11.2021

Глава Минздрава Чехии заразился COVID-19

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Глава Минздрава Чехии заразился COVID-19

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех сдал положительный тест на коронавирус COVID-19 и ушел на самоизоляцию, сообщает в воскресенье Чешское радио.

Он заявил, что у него наблюдаются легкие симптомы заболевания, а также подтвердил, что был вакцинирован против коронавируса.

Министр продолжит работу и будет участвовать во встречах онлайн. В частности, на 29 ноября запланировано заседание правительства, Войтех подключится по видеосвязи.

Ранее коронавирус выявили у президента Чехии Милоша Земана.

Теги: #министр #covid_19 #чехия #войтех_адам
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