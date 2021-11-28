Эрдоган и Раиси провели закрытую встречу в Ашхабаде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках своего визита в Туркменистан провел встречу с коллегой из Ирана Ибрагимом Раиси, сообщает агентство Anadolu.

Встреча лидеров Турции и Ирана прошла в новом отеле "Каракум" в закрытом для прессы режиме и длилась полчаса, сообщает агентство.

Отмечается, что в рамках своего визита в Туркменистан для участия в 15-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) глава турецкого государства проводит двусторонние переговоры в Ашхабаде.