Эрдоган и Раиси провели закрытую встречу в Ашхабаде
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках своего визита в Туркменистан провел встречу с коллегой из Ирана Ибрагимом Раиси, сообщает агентство Anadolu.
Встреча лидеров Турции и Ирана прошла в новом отеле "Каракум" в закрытом для прессы режиме и длилась полчаса, сообщает агентство.
Отмечается, что в рамках своего визита в Туркменистан для участия в 15-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) глава турецкого государства проводит двусторонние переговоры в Ашхабаде.