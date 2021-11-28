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12:57 28.11.2021

В Украине ожидается прохладная погода, местами дожди с мокрым снегом

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В Украине ожидается прохладная погода, местами дожди с мокрым снегом

В ближайшие сутки характер погоды в Украине изменится, ожидается падение атмосферного давления с приходом теплой и влажной воздушной массы из Балкан (а в западных областях - перемещение более прохладного воздуха с северо-запада).

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 29 ноября, в западных областях Украины при прохождении атмосферных фронтов пройдут дожди с мокрым снегом, в Карпатском регионе значительные осадки; температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла; в Карпатах в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

На остальной территории дожди, ночью в восточной части, днем и в центральных областях значительные осадки, на юге и востоке отдельные грозы, лишь ночью в северных областях без существенных осадков; температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°, на юге до 16°; в северных областях ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью в южных и восточных, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

В Киеве в понедельник ночью без существенных осадков, днем дождь, температура ночью 4-6° тепла, днем 6-8° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 ноября самая высокая температура днем (+12,6°) была в 1898 году, самая низкая ночью (-19,4°) в 1915 году.

Во вторник, 30 ноября, в западных областях Украины ожидается снег, в южной и восточной части дождь, местами с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер западный, 7-12 м/с, в западных, днём и в северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью и днём от 3° мороза до 2° тепла (в Карпатах 3-8° мороза); в юго-восточных и восточных областях ночью и днём 3-8° тепла.

В Киеве во вторник без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем 30 ноября порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем около 0°.

Теги: #погода #прогноз
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