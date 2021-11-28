События

12:27 28.11.2021

В Британии не считают нужным вводить более строгие ограничительные меры из-за нового штамма COVID-19

2 мин читать
В Британии не считают нужным вводить более строгие ограничительные меры из-за нового штамма COVID-19

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил в воскресенье, что не видит пока необходимости ужесточать ограничительные меры в связи с появлением нового штамма COVID-19, поскольку "они имеют высокую цену с экономической точки зрения".

"Если бы кто-то должен был принять подобные решения, то их нужно было бы принимать очень и очень осторожно", - сказал он в интервью Sky News, указав на то, что такие меры как дистанционная работа "имеют высокую цену с экономической и социальной точек зрения".

При этом он выразил надежду на то, что британцы будут строго соблюдать уже действующие меры безопасности, и это поможет исследователям и медикам выиграть больше времени, необходимого для изучения действия нового штамма "омикрон".

Говоря о приближающемся католическом Рождестве, Джавид сказал, что британцам следует готовиться к празднику, как обычно. "Что касается Рождества, я думаю, что британцы должны готовиться к нему как обычно к Рождеству", - заявил он.

Любой прибывающий в Британию отныне должен будет сдавать ПЦР-тест и изолироваться на то время, пока не получит результат. С 30 декабря в Англии вводится обязательное ношение масок в магазинах и в общественном транспорте.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", изначально был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и он содержит большое количество мутаций.

Теги: #великобритания #омикрон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:16 28.11.2021
Мальдивы вводят ограничения на въезд из ряда стран Африки из-за нового штамма COVID-19

Мальдивы вводят ограничения на въезд из ряда стран Африки из-за нового штамма COVID-19

09:44 28.11.2021
Новый штамм коронавируса добрался до Италии и Германии

Новый штамм коронавируса добрался до Италии и Германии

09:42 28.11.2021
Израиль на две недели закроет границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19

Израиль на две недели закроет границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19

21:22 27.11.2021
Джонсон ужесточил правила въезда в Великобританию из-за нового штамма коронавируса

Джонсон ужесточил правила въезда в Великобританию из-за нового штамма коронавируса

16:32 27.11.2021
Штамм коронавируса "омикрон" выявили в Великобритании

Штамм коронавируса "омикрон" выявили в Великобритании

07:14 27.11.2021
Россия трансформировалась в главную угрозу для Великобритании - британский военачальник

Россия трансформировалась в главную угрозу для Великобритании - британский военачальник

06:41 26.11.2021
Великобритания и Израиль вводят ограничения на поездки в ряд стран Африки из-за нового варианта COVID-19

Великобритания и Израиль вводят ограничения на поездки в ряд стран Африки из-за нового варианта COVID-19

06:37 25.11.2021
Джонсон и Макрон согласились вместе бороться с нелегальной перевозкой людей через Ла-Манш

Джонсон и Макрон согласились вместе бороться с нелегальной перевозкой людей через Ла-Манш

05:47 23.11.2021
AstraZeneca открывает новый центр разработки препаратов против COVID-19

AstraZeneca открывает новый центр разработки препаратов против COVID-19

12:42 21.11.2021
В Великобритании не собираются вводить обязательную вакцинацию против Covid-19

В Великобритании не собираются вводить обязательную вакцинацию против Covid-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба назвал три элемента сдерживания российской агрессии

В Украине за сутки выявили 7 483 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 10 270 человек, 400 умерло

Столтенберг о возможном вторжении РФ в Украину: это не может считаться блефом

Спасатели обнаружили тело женщины в многоэтажке Николаевской области, где произошел взрыв газа - ГСЧС

В ЕС заявляют о высокой степени риска в связи с новым южноафриканским вариантом COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине ожидается прохладная погода, местами дожди с мокрым снегом

Порошенко считает, что Зеленский на пресс-марафоне не ответил на главные вопросы, беспокоящие украинцев

Новый штамм COVID-19 "Омикрон" выявили в Австралии

Швейцария вводит ограничения для въезжающих из Чехии, Британии, Нидерландов и Малави из-за нового штамма COVID-19

Кулеба назвал три элемента сдерживания российской агрессии

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 261 млн

В Украине за сутки выявили 7 483 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 10 270 человек, 400 умерло

За сутки российские наемники на Донбассе 5 раз открывали огонь по украинским позициям, украинские военные не пострадали

28 ноября: Какой сегодня праздник

В Киеве утром воскресенья ожидается туман, видимость 200-500 м

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА