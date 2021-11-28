В Британии не считают нужным вводить более строгие ограничительные меры из-за нового штамма COVID-19

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил в воскресенье, что не видит пока необходимости ужесточать ограничительные меры в связи с появлением нового штамма COVID-19, поскольку "они имеют высокую цену с экономической точки зрения".

"Если бы кто-то должен был принять подобные решения, то их нужно было бы принимать очень и очень осторожно", - сказал он в интервью Sky News, указав на то, что такие меры как дистанционная работа "имеют высокую цену с экономической и социальной точек зрения".

При этом он выразил надежду на то, что британцы будут строго соблюдать уже действующие меры безопасности, и это поможет исследователям и медикам выиграть больше времени, необходимого для изучения действия нового штамма "омикрон".

Говоря о приближающемся католическом Рождестве, Джавид сказал, что британцам следует готовиться к празднику, как обычно. "Что касается Рождества, я думаю, что британцы должны готовиться к нему как обычно к Рождеству", - заявил он.

Любой прибывающий в Британию отныне должен будет сдавать ПЦР-тест и изолироваться на то время, пока не получит результат. С 30 декабря в Англии вводится обязательное ношение масок в магазинах и в общественном транспорте.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", изначально был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и он содержит большое количество мутаций.