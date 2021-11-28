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12:12 28.11.2021

Порошенко считает, что Зеленский на пресс-марафоне не ответил на главные вопросы, беспокоящие украинцев

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Порошенко считает, что Зеленский на пресс-марафоне не ответил на главные вопросы, беспокоящие украинцев

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" и народный депутат от одноименной фракции в парламенте Петр Порошенко считает, что президент Владимир Зеленский во время своего пресс-марафона в пятницу не ответил на самые главные вопросы, беспокоящие граждан Украины и международных партнеров.

Соответствующее заявление Порошенко сделал в субботу в эксклюзивном интервью для программы "The Week" на телеканале "Прямой".

"Эта пресс-конференция вызывает серьезную обеспокоенность. Не только у украинских граждан, не только у украинских журналистов. Не только у украинских общественных деятелей. Потому что это неуважение к людям. А и у наших международных партнеров. Ибо они нуждались в объяснении, что же происходит. И, к сожалению, ни украинские граждане, ни украинские журналисты, ни наши иностранные партнеры ответа на волновавшие их вопросы не получили", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября провел пресс-марафон "30 вопросов к президенту Украины", во время которого более 5 часов общался с украинскими журналистами.

Теги: #зеленский #порошенко #вопросы
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