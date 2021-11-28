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11:16 28.11.2021

Мальдивы вводят ограничения на въезд из ряда стран Африки из-за нового штамма COVID-19

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Мальдивы вводят ограничения на въезд из ряда стран Африки из-за нового штамма COVID-19

Власти Мальдив запретили въезд путешественникам из семи стран Африки в связи с появлением и распространением там нового штамма COVID-19 под названием "омикрон", сообщает The Guardian.

Согласно заявлению Минздрава страны, из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Лесото и Эсватини на Мальдивы теперь въехать нельзя. Все граждане, которые прибыли из этих стран за последние двое суток, будут обязаны пройти двухнедельный карантин.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", изначально был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и он содержит большое количество мутаций.

Многие страны уже ограничили въезд из стран юга Африки.

Теги: #мальдивы #омикрон #ограничения
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