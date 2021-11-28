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10:01 28.11.2021

Новый штамм COVID-19 "Омикрон" выявили в Австралии

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Новый штамм COVID-19 "Омикрон" выявили в Австралии

В Австралии в штате Новый Южный Уэльс выявили два случая заражения новым штаммом COVID-19, получившим название "омикрон", у граждан, прибывших из Африки, сообщает The Guardian.

Оба человека прибыли в Австралию в субботу вечером из одной из стран юга Африки. После прибытия в Австралию у них взяли тест на коронавирус и выявили штамм "омикрон".

О заразившихся известно то, что оба они вакцинированы против COVID-19. В настоящее время их изолировали в медицинском учреждении. У обоих из них болезнь протекает бессимптомно.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", изначально был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и он содержит большое количество мутаций.

За последнее время его выявили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и в Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга и Израиля.

Теги: #штамм #австралия #коронавирус
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