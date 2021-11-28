Новый штамм коронавируса добрался до Италии и Германии

Первые предположительные случаи заражения новым вариантом коронавируса COVID-19 "омикрон" были выявлены в субботу в Германии, Италии и Чехии.

По сообщению итальянского агентства ANSA, в Италии новый тип вируса выявили у полностью вакцинированного от COVID-19 жителя области Кампания. Недавно он посетил Мозамбик, а когда вернулся на родину - сдал положительный тест на "омикрон".

Министерство по социальным вопросам земли Гессен сообщает на своем сайте, что коронавирус с набором мутаций, характерных для штамма "омикрон", был выявлен у человека, прибывшего в Германию через аэропорт Франкфурта из ЮАР 21 ноября. Этот случай еще требует подтверждения. Еще два пациента с новым штаммом в ФРГ, по сообщению европейских СМИ, выявлены в Баварии.

В Чехии проверяют на "омикрон" человека, вернувшегося в страну из Намибии, сообщает The Guardian со ссылкой на чешские медицинские власти. В настоящий момент заражение не подтверждено официально, образец еще исследуется в лаборатории.

Ранее случаи заражения штаммом "омикрон" были в Великобритании, Бельгии, Гонконге и Израиле.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название "омикрон", был впервые обнаружен в ЮАР в ноябре. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила "омикрон" как "вариант, вызывающий беспокойство".

Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По данным вирусологов, некоторые из этих мутаций могли сделать вирус более заразным и устойчивым перед вакцинным иммунитетом.