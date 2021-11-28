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09:05 28.11.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 261 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 261 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире по данным на утро воскресенья выросло до 261 млн 87 тыс. 872, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 195 тыс. 232 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 млн 202 тыс. 463 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 776 тыс. 536.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 572 тыс. 523. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 468 тыс. 554 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 76 тыс. 863 заболевших, из них умерли 614 тыс. 186 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 668,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 395 человек, Индии - 335, Бразилии - 2 тыс. 861.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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