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08:15 28.11.2021

В Украине за сутки выявили 7 483 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 10 270 человек, 400 умерло

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В Украине за сутки выявили 7 483 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 10 270 человек, 400 умерло

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 7 483 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 10 270 человек, 400 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 27 ноября в Украине: зафиксировано 7 483 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 774, медработников – 105); 139 476 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 43 353 человека, полностью иммунизированы – 96 123 человека. Также за минувшие сутки госпитализировано – 3 456 человек;  летальных исходов – 400; выздоровело – 10 270 человек", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 27 ноября за сутки выявили 14 200 новых случаев заболевания, 26 ноября выявили 15 936 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 ноября выявили 16 943 новых случаев заболевания СOVID-19, 24 ноября сообщалось о 14 325 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 ноября сообщалось о 12 729 новых случаях заболевания СOVID-19, за сутки, 22 ноября выявили 7 464 новых случая заболевания Сovid-19, 21 ноября зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 20 ноября сообщалось о 18 250 новых случаях заболевания СOVID-19, 19 ноября выявили 20 050 новых случаев заболевания СOVID-19, 18 ноября зафиксировано 20 591 новый случай заболевания СOVID-19, 17 ноября зафиксировано 18 668 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 ноября выявляли 16 308 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 422 023 человека; выздоровело – 2 910 237 человек; летальных исходов – 85 117.

С начала вакцинальной кампании привито 13 289 463 человека, из них получили одну дозу – 13 289 461 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 904 799 человек. В общей сложности проведено 24 194 260 прививок.

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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