События

06:41 28.11.2021

В Киеве утром воскресенья ожидается туман, видимость 200-500 м

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В Киеве утром воскресенья ожидается туман, видимость 200-500 м

Утром 28 ноября в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м. (1 уровень опасности, желтый), сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"Ночью и утром 28 ноября в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр", - говорится в сообщении.

В КГГА рекомендуют водителям во время вождения в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Теги: #киев #непогода #украина
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