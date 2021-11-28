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05:46 28.11.2021

Новый штамм коронавируса добрался до Италии и ФРГ

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Врачи в Италии и ФРГ сообщили в субботу об обнаружении пациентов с новым штаммом коронавируса "омикрон".

По сообщению итальянского телевидения, в Италии новый тип вируса выявили у полностью вакцинированного от COVID-19 жителя области Кампания. Недавно он посетил Мозамбик, а когда вернулся на родину - сдал положительный тест на "омикрон".

В ФРГ два пациента с новым штаммом, по сообщению европейских СМИ, выявлены в Баварии. Ранее сообщалось, что штамм, вероятно, найден и в земле Гессен.

Изначально "омикрон" был найден на юге Африки.

Теги: #коронавирус #европа #случаи
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