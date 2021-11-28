Правоохранители в Прикарпатье задержали подозреваемую в убийстве сожителя женщину

Правоохранители в Прикарпатье задержали подозреваемую в убийстве сожителя женщину, ей грозит до 15 лет заключения, сообщила пресс-служба Национальной полиции Ивано-Франковской области.

"Правоохранители выяснили, что накануне 52-летняя франковка распивала спиртные напитки со своим сожителем. Впоследствии между ними возник спор, женщина схватила нож и нанесла мужчине удар в область подключичного участка. От полученных травм потерпевший скончался. За такие действия подозреваемой грозит до пятнадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В полицию об инциденте 26 ноября около 18:00 сообщил 47-летний брат убитого, который обнаружил в квартире тело 49-летнего брата со следами насильственной смерти.

Правоохранители во время осмотра места происшествия изъяли доказательства и направили на экспертизу, а злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фигурантке сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Вскоре суд изберет ей меру пресечения.