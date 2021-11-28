Зеленский соболезнует в связи со смертью и.о. министра образования Любомира Мандзийс

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с преждевременной смертью бывшей в.о. министра образования и науки Любомиры Мандзий, сообщила пресс-служба главы государства.

"С грустью узнали, что оборвалась жизнь Любомиры Мандзий. Она боролась с тяжелой болезнью, и сердце не выдержало. Президент Украины Владимир Зеленский выражает искренние соболезнования родным и близким госпожи Мандзий, всем, кто знал ее лично. Коллеги и друзья запомнят ее заботливость, готовность прийти на помощь, ее смелость и умение защищать свои принципы. Светлая память!", - говорится в сообщении.

Ранее львовский градоначальник Андрей Садовый сообщал, что после тяжелой болезни умерла временно исполняющая обязанности министра образования и науки с марта по июнь 2020 года Любомира Мандзий.