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01:24 28.11.2021

Сенаторы-демократы в США стремятся не допустить голосования по новым санкциям против "Северного потока 2"

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Сенаторы-демократы в США стремятся не допустить голосования по новым санкциям против "Северного потока 2"

Администрация США просит сенаторов-демократов не допустить одобрения поправок к проекту оборонного бюджета, предусматривающие новые санкции против "Северного потока 2", пишет в субботу издание The Hill.

При этом, как отмечается в статье, демократы в данном случае предпочли бы не доводить дело до голосования, создав процедурные препятствия, чтобы вообще не допустить рассмотрения поправок, предложенных республиканцами.

"Все выглядит так, будто они хотят создать процедурные сложности, поскольку это позволит демократам избежать непростого для них с политической точки зрения голосования", - рассказал источник издания в сенате, знакомый с ситуацией.

"Демократы не хотят голосования по "Северному потоку 2", так как при предыдущей администрации они сами выступали против газопровода. Теперь же, при Байдене, реалии изменились", - добавил он.

Президент США Джо Байден, как неоднократно сообщали американские СМИ, хоть и выступает против "Северного потока 2", не хочет вводить особенно жесткие санкции, чтобы не портить отношения с поддерживающей проект Германией.

Напротив, сенаторы-республиканцы уже несколько месяцев разными способами пытаются добиться мощных санкций. Поправки к оборонному бюджету, предусматривающие введение новых ограничительных мер, предложили замглавы сенатского комитета по иностранным делам республиканец Джим Риш, а также давно борющийся против "Северного потока 2" сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз. Оба считают нужным вынудить Белый дом ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG. Также их предложение предусматривает санкции против компаний, участвующих в тестировании и процессе сертификации газопровода.

В сенате у демократов и республиканцев - по 50 мест. В комитетах сената республиканец и демократов тоже поровну, однако председатели комитетов - демократы. Большинство демократам обеспечивает участие в голосованиях вице-президента США Камалы Харрис.

Теги: #сша #россия #газопровод #сенат
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