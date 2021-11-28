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00:16 28.11.2021

Число жертв вследствие взрыва газа в Николаевской области увеличилось до двух

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Число жертв вследствие взрыва газа в Николаевской области увеличилось до двух

По состоянию на 23:25 спасатели обнаружили под завалами пятиэтажного жилого дома еще одного погибшего вследствие взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Николаевской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате взрыва погибли 2 человека (в 16:46 и в 23:25 подразделениями ГСЧС изъяты тела из-под завала) и пострадали 3 человека (в 10:07 подразделениями ГСЧС высвобождены из-под завала, у одного лица перелом предплечья – госпитализирован в больницу , 2 человека – в шоковом состоянии, после обследования от госпитализации отказались)", - говорится в сообщении.

Из дома спасатели эвакуировали 54 человек.

В настоящее время спасатели продолжают работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома и поиску возможных двух заблокированных людей с привлечением кинологической группы ГСЧС. Освещение места проведения спасательных работ обеспечено с помощью осветительных матчей и автомобиля связи и освещения ГСЧС.

Теги: #газ #жертвы #украина #николаевская_область
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