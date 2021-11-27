В Средиземном море зафиксированы два крупных десантных корабля Балтийского флота РФ, сообщил руководитель Института стратегических черноморских исследований, главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

"Мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований сообщает, что в Средиземном море зафиксированы 2 крупных десантных корабля Балтийского флота РФ - БДК "Королев" (130) и БДК "Минск" (127)", - написал Клименко на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что пять дней назад они находились у северо-восточного побережья Алжира. "Если никуда не заходили – скоро можем увидеть их в Черном море. Там что-то примерно 1500 миль или чуть больше – это 5-7 дней", сообщил Клименко.

Вместе с тем, он напомнил, что в апреле 2021 года в Черное море заходили 4 БДК - 2 Северного флота и 2 Балтийского флота РФ. Находились в Черном море с 17 апреля по 07-11 июля.

"Кроме того, есть сообщения, что все атомные подлодки Тихоокеанского флота РФ с базы в Вилючинске (Камчатка) несколько дней назад экстренно вышли в море", - добавил руководитель Института стратегических черноморских исследований.