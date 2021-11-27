События

23:25 27.11.2021

В Средиземном море зафиксированы два крупных десантных корабля Балтийского флота РФ

1 мин читать

В Средиземном море зафиксированы два крупных десантных корабля Балтийского флота РФ, сообщил руководитель Института стратегических черноморских исследований, главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

"Мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований сообщает, что в Средиземном море зафиксированы 2 крупных десантных корабля Балтийского флота РФ - БДК "Королев" (130) и БДК "Минск" (127)", - написал Клименко на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что пять дней назад они находились у северо-восточного побережья Алжира. "Если никуда не заходили – скоро можем увидеть их в Черном море. Там что-то примерно 1500 миль или чуть больше – это 5-7 дней", сообщил Клименко.

Вместе с тем, он напомнил, что в апреле 2021 года в Черное море заходили 4 БДК - 2 Северного флота и 2 Балтийского флота РФ. Находились в Черном море с 17 апреля по 07-11 июля.

"Кроме того, есть сообщения, что все атомные подлодки Тихоокеанского флота РФ с базы в Вилючинске (Камчатка) несколько дней назад экстренно вышли в море", - добавил руководитель Института стратегических черноморских исследований. 

Теги: #рф #корабли #украина #средиземноморье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:43 27.11.2021
Столтенберг о возможном вторжении РФ в Украину: это не может считаться блефом

Столтенберг о возможном вторжении РФ в Украину: это не может считаться блефом

22:09 27.11.2021
Спасатели продолжают искать людей под завалами после взрыва многоэтажки в Николаевской области

Спасатели продолжают искать людей под завалами после взрыва многоэтажки в Николаевской области

20:32 27.11.2021
Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке в Николаевской области

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке в Николаевской области

20:16 27.11.2021
Пользователи "Дии" теперь могут загрузить COVID-сертификат о вакцинации в формате PDF

Пользователи "Дии" теперь могут загрузить COVID-сертификат о вакцинации в формате PDF

19:28 27.11.2021
В масштабном ДТП с участием четырех грузовиков в Николаевской области погиб один человек

В масштабном ДТП с участием четырех грузовиков в Николаевской области погиб один человек

05:09 27.11.2021
США перед встречей глав МИД стран НАТО изучают меры по противостоянию действиям Москвы в отношении Украины

США перед встречей глав МИД стран НАТО изучают меры по противостоянию действиям Москвы в отношении Украины

22:51 26.11.2021
Банковая на фоне темы госпереворота попытается выйти на переговоры с Москвой вне координации действий с партнерами – нардеп Фриз

Банковая на фоне темы госпереворота попытается выйти на переговоры с Москвой вне координации действий с партнерами – нардеп Фриз

21:42 26.11.2021
Советник президента США обсудил с Ермаком необходимость деэскалации ситуации на границе с РФ - Белый дом

Советник президента США обсудил с Ермаком необходимость деэскалации ситуации на границе с РФ - Белый дом

19:49 26.11.2021
США осведомлены о заявлении Зеленского о готовящейся попытке госпереворота в Украине

США осведомлены о заявлении Зеленского о готовящейся попытке госпереворота в Украине

19:38 26.11.2021
S&P повысил рейтинг ЧБТР до "А"

S&P повысил рейтинг ЧБТР до "А"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Столтенберг о возможном вторжении РФ в Украину: это не может считаться блефом

Спасатели обнаружили тело женщины в многоэтажке Николаевской области, где произошел взрыв газа - ГСЧС

В ЕС заявляют о высокой степени риска в связи с новым южноафриканским вариантом COVID-19

Зеленский в День памяти жертв голодомора: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом

В г. Новая Одесса взрывом газа разрушена часть пятиэтажки, возможны жертвы - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

"Северный поток 2" может быть запущен и без сертификации

"Северный поток 2" может быть запущен и без сертификации

Джонсон ужесточил правила въезда в Великобританию из-за нового штамма коронавируса

Новый штамм COVID-19 вполне может уже распространяться в США

Чета Зеленских почтила память жертв голодоморов в Украине, возложив композиции из колосков – пресс-служба

Грузия вводит обязательный карантин для прибывающих из восьми африканских стран из-за нового штамма COVID-19 "омикрон"

44% украинцев считают лично Сталина виновным в организации Голодомора - исследование

Иранский полицейский спецназ задержал десятки демонстрантов в Исфахане

В следующем году будет построена вторая очередь Музея голодомора - обращение Зеленского

Штамм коронавируса "омикрон" выявили в Великобритании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА