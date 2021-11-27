Столтенберг о возможном вторжении РФ в Украину: это не может считаться блефом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что угрозу вторжения России в Украину нельзя считать блефом, отметив при этом, что альянс продолжит поддерживать украинское государство, чтобы страна могла защитить себя от агрессии, передает немецкое издание Welt am Sonntag.

"Второй раз в этом году мы видим, что Россия собрала тысячи военнослужащих на границе с Украиной. Сюда входит военная техника, такая как танки, артиллерия и беспилотники, а также сухопутные войска. Я не могу рассуждать о намерениях России. Но мы видели, что Россия и раньше применяла насилие против своих соседей. Поэтому мы не можем считать, что это просто блеф", - отметил Столтенберг.

По его словам, военный альянс остается "бдительным", и за ситуацией ведется пристальное наблюдение. "Мы продолжим поддерживать Украину политически и практически, чтобы страна могла защитить себя от агрессии", - отметил генсек.

Вместе с тем, Столтенберг призвал Россию снизить напряженность и деэскалацию. "В то же время мы по-прежнему открыты для диалога с Россией. Когда напряженность высока, диалог становится еще более важным", - подчеркнул генсек НАТО.