Спасатели продолжают искать людей под завалами после взрыва многоэтажки в Николаевской области

Спасатели продолжают искать людей под завалами после взрыва в пятиэтажном жилом доме в Николаевской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Продолжается поиск людей под завалами с привлечением кинологических групп ГСЧС. На месте взрыва работает тяжелая инженерная техника. Аварийно-спасательные работы производятся непрерывно и организованы посменно. Развернуты палатки ГСЧС, пункт обогрева, палатка Красного Креста", - говорится в сообщении ГСЧС в телеграм-канале.

Отмечается, что к поискам привлечены 211 человек и 44 единицы техники: спасатели, психологи, кинологи, медики, нацгвардейцы, сотрудники полиции и коммунальных служб.

Местные органы власти оказывают помощь пострадавшим жителям.

На месте работает штаб по ликвидации последствий взрыва.