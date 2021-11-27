Пользователи "Дии" теперь могут загрузить COVID-сертификат о вакцинации в формате PDF

В мобильном приложении "Дия" появилась новая функция, позволяющая загрузить COVID-сертификат о вакцинации в формате PDF, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Сделали это для вашего удобства, так как посещение центров массовой вакцинации, общение с пользователями показало, что многие все равно дополнительно скачивают сертификат с портала, делают скриншоты QR. Теперь в несколько кликов можете это сделать в приложении", - отметил Федоров в телеграм-канале, выложив видеоинструкцию, как это сделать.