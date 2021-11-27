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19:28 27.11.2021

В масштабном ДТП с участием четырех грузовиков в Николаевской области погиб один человек

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В масштабном ДТП с участием четырех грузовиков в Николаевской области погиб один человек

В Николаевской области на автодороге "Одесса–Мелитополь–Новоазовск" в субботу в результате столкновения четырех грузовиков погиб один человек, еще одного госпитализировали, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"27 ноября около 14:00 на 88+ 300 м автодороги М-14 "Одесса–Мелитополь–Новоазовск" произошло столкновение грузового автомобиля Renault Premium под управлением 38-летнего водителя, грузовика Volvo FN, за рулем которого находился 45-летний водитель, транспортного средства DAF под управлением 49-летнего водителя", - говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

В результате ДТП водителя MAN с полученными телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение, а его 39-летний пассажир скончался в карете скорой помощи.

Отмечается, что после столкновения DAF выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN LE, за рулем которого находился 42-летний мужчина.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Теги: #дтп_жертвы #украина #николаевская_область
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