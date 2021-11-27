События

19:03 27.11.2021

Чета Зеленских почтила память жертв голодоморов в Украине, возложив композиции из колосков – пресс-служба

1 мин читать

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена приняли участие в мероприятии по случаю памяти жертв голодоморов в Украине, возложив к скульптуре "Горькая память детства" символические композиции из колосков.

Как сообщает пресс-служба главы государства, мероприятие прошло 27 ноября в Национальном музее Голодомора.

Кроме того, в нем участвовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также сообщается, что после объявленной общенациональной минуты молчания началась всеукраинская акция "Зажги свечу".

Собравшиеся на церемонии дети передали президенту и первой леди зажженные лампадки, которые они установили на Аллее черных досок.

Президент и первая леди почтили память жертв голодоморов в Украине

Теги: #зеленский #голодомор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:47 27.11.2021
44% украинцев считают лично Сталина виновным в организации Голодомора - исследование

44% украинцев считают лично Сталина виновным в организации Голодомора - исследование

16:45 27.11.2021
В следующем году будет построена вторая очередь Музея голодомора - обращение Зеленского

В следующем году будет построена вторая очередь Музея голодомора - обращение Зеленского

11:47 27.11.2021
Зеленский в День памяти жертв голодомора: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом

Зеленский в День памяти жертв голодомора: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом

10:59 27.11.2021
Зеленский утвердил меры в связи с 90-й годовщиной голодомора 1932 - 1933 годов - геноцида украинского народа

Зеленский утвердил меры в связи с 90-й годовщиной голодомора 1932 - 1933 годов - геноцида украинского народа

10:19 27.11.2021
Оксана Грищук и Александр Петришин назначены судьями КС – указы президента

Оксана Грищук и Александр Петришин назначены судьями КС – указы президента

07:00 27.11.2021
27 ноября: Какой сегодня день

27 ноября: Какой сегодня день

23:58 26.11.2021
Бурба хочет подать в суд за обвинение в разглашении секретной информации

Бурба хочет подать в суд за обвинение в разглашении секретной информации

23:08 26.11.2021
Байден заявляет, что, вероятно, поговорит с Путиным и Зеленским

Байден заявляет, что, вероятно, поговорит с Путиным и Зеленским

18:37 26.11.2021
Зеленский об использовании вертолета ГСЧС для полета в Синегору: имею все законные права

Зеленский об использовании вертолета ГСЧС для полета в Синегору: имею все законные права

17:26 26.11.2021
Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спасатели обнаружили тело женщины в многоэтажке Николаевской области, где произошел взрыв газа - ГСЧС

В ЕС заявляют о высокой степени риска в связи с новым южноафриканским вариантом COVID-19

Зеленский в День памяти жертв голодомора: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом

В г. Новая Одесса взрывом газа разрушена часть пятиэтажки, возможны жертвы - ГСЧС

В Украине за сутки выявили 14 200 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 946 человек, 568 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

Грузия вводит обязательный карантин для прибывающих из восьми африканских стран из-за нового штамма COVID-19 "омикрон"

Иранский полицейский спецназ задержал десятки демонстрантов в Исфахане

Штамм коронавируса "омикрон" выявили в Великобритании

У ГСЧС и властей - противоречивые данные о жертве в результате взрыва газа в многоэтажке н Николаевщине

Скончалась бывшая и.о. министра образования Любомира Мандзий – мэр Львова

Талибы обещают открыть школы для девочек к следующему году

Спасатели обнаружили тело женщины в многоэтажке Николаевской области, где произошел взрыв газа - ГСЧС

Новый штамм коронавируса из ЮАР вряд ли приведет к новой волне пандемии - разработчики вакцины AstraZeneca

В ЕС заявляют о высокой степени риска в связи с новым южноафриканским вариантом COVID-19

В Карпатах, наюге и западе Украины будет дождливо, на западе – с мокрым снегом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА