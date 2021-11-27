Чета Зеленских почтила память жертв голодоморов в Украине, возложив композиции из колосков – пресс-служба

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена приняли участие в мероприятии по случаю памяти жертв голодоморов в Украине, возложив к скульптуре "Горькая память детства" символические композиции из колосков.

Как сообщает пресс-служба главы государства, мероприятие прошло 27 ноября в Национальном музее Голодомора.

Кроме того, в нем участвовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также сообщается, что после объявленной общенациональной минуты молчания началась всеукраинская акция "Зажги свечу".

Собравшиеся на церемонии дети передали президенту и первой леди зажженные лампадки, которые они установили на Аллее черных досок.