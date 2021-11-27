События

17:55 27.11.2021

Грузия вводит обязательный карантин для прибывающих из восьми африканских стран из-за нового штамма COVID-19 "омикрон"

1 мин читать
Грузия вводит обязательный карантин для прибывающих из восьми африканских стран из-за нового штамма COVID-19 "омикрон"

Грузия из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "омикрон" с 28 ноября вводит обязательное прохождение карантина и ПЦР-тестирование для всех прибывающих в страну из восьми африканских стран.

Соответствующее решение принято в субботу межведомственным координационным советом, сообщила пресс-служба администрации грузинского правительства.

Речь идет о следующих странах: ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Мозамбик и Малави, отмечают в пресс-службе.

В частности, в сообщении подчеркивается, что любое лицо, вне зависимости от гражданства, которое за последние 14 дней имеет историю посещений этих стран, при въезде в Грузию подлежит 14-дневной изоляции/карантину в карантинном пространстве.

Согласно решению координационного совета, после 14-дневной изоляции/карантина лица будут обязаны пройти ПЦР-тестирование.

При этом сообщается, что проживание в карантинных гостиницах и ПЦР-тестирование иностранные граждане будут оплачивать за свой счет.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", изначально был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как легко распространяется и содержит большое количество мутаций.

Теги: #грузия #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:32 27.11.2021
Штамм коронавируса "омикрон" выявили в Великобритании

Штамм коронавируса "омикрон" выявили в Великобритании

13:31 27.11.2021
Новый штамм коронавируса из ЮАР вряд ли приведет к новой волне пандемии - разработчики вакцины AstraZeneca

Новый штамм коронавируса из ЮАР вряд ли приведет к новой волне пандемии - разработчики вакцины AstraZeneca

12:42 27.11.2021
В ЕС заявляют о высокой степени риска в связи с новым южноафриканским вариантом COVID-19

В ЕС заявляют о высокой степени риска в связи с новым южноафриканским вариантом COVID-19

09:53 27.11.2021
Избыточных смертей в результате COVID-19 в 2021г. может быть больше, чем в 2020г – анализ УЦЗ

Избыточных смертей в результате COVID-19 в 2021г. может быть больше, чем в 2020г – анализ УЦЗ

08:27 27.11.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 260,6 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 260,6 млн

08:17 27.11.2021
В Украине за сутки выявили 14 200 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 946 человек, 568 умерло

В Украине за сутки выявили 14 200 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 946 человек, 568 умерло

06:07 27.11.2021
Власти штата Нью-Йорк ввели режим ЧС в связи с распространением COVID-19

Власти штата Нью-Йорк ввели режим ЧС в связи с распространением COVID-19

00:45 27.11.2021
В ВОЗ присвоили новому штамму коронавируса из ЮАР название "Омикрон"

В ВОЗ присвоили новому штамму коронавируса из ЮАР название "Омикрон"

21:10 26.11.2021
США изучают информацию о новом "африканском" штамме коронавируса

США изучают информацию о новом "африканском" штамме коронавируса

21:09 26.11.2021
Производство вакцины от Covid-19 в Харькове может начаться в следующем году – Ляшко

Производство вакцины от Covid-19 в Харькове может начаться в следующем году – Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спасатели обнаружили тело женщины в многоэтажке Николаевской области, где произошел взрыв газа - ГСЧС

В ЕС заявляют о высокой степени риска в связи с новым южноафриканским вариантом COVID-19

Зеленский в День памяти жертв голодомора: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом

В г. Новая Одесса взрывом газа разрушена часть пятиэтажки, возможны жертвы - ГСЧС

В Украине за сутки выявили 14 200 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 946 человек, 568 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

44% украинцев считают лично Сталина виновным в организации Голодомора - исследование

Иранский полицейский спецназ задержал десятки демонстрантов в Исфахане

В следующем году будет построена вторая очередь Музея голодомора - обращение Зеленского

У ГСЧС и властей - противоречивые данные о жертве в результате взрыва газа в многоэтажке н Николаевщине

Скончалась бывшая и.о. министра образования Любомира Мандзий – мэр Львова

Талибы обещают открыть школы для девочек к следующему году

Спасатели обнаружили тело женщины в многоэтажке Николаевской области, где произошел взрыв газа - ГСЧС

В Карпатах, наюге и западе Украины будет дождливо, на западе – с мокрым снегом

Из поврежденной в результате взрыва многоэтажки в Николаевской области эвакуированы 50 человек, на одном из этажей может находиться женщина ГСЧС

Зеленский в День памяти жертв голодомора: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА