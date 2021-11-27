Грузия вводит обязательный карантин для прибывающих из восьми африканских стран из-за нового штамма COVID-19 "омикрон"

Грузия из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "омикрон" с 28 ноября вводит обязательное прохождение карантина и ПЦР-тестирование для всех прибывающих в страну из восьми африканских стран.

Соответствующее решение принято в субботу межведомственным координационным советом, сообщила пресс-служба администрации грузинского правительства.

Речь идет о следующих странах: ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Мозамбик и Малави, отмечают в пресс-службе.

В частности, в сообщении подчеркивается, что любое лицо, вне зависимости от гражданства, которое за последние 14 дней имеет историю посещений этих стран, при въезде в Грузию подлежит 14-дневной изоляции/карантину в карантинном пространстве.

Согласно решению координационного совета, после 14-дневной изоляции/карантина лица будут обязаны пройти ПЦР-тестирование.

При этом сообщается, что проживание в карантинных гостиницах и ПЦР-тестирование иностранные граждане будут оплачивать за свой счет.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", изначально был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как легко распространяется и содержит большое количество мутаций.