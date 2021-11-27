События

17:14 27.11.2021

Иранский полицейский спецназ задержал десятки демонстрантов в Исфахане

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Бойцы иранского полицейского спецназа проводят в субботу операцию в городе Исфахан, где в последние дни проходят акции протеста против политики властей по преодолению последствий засухи, сообщают западные СМИ.

Согласно сообщениям, в субботу полиция задержала 67 демонстрантов. Также поступают сообщения о получивших травмы участниках акций протеста.

Протесты начались ранее в ноябре: демонстранты, включая фермеров, собирались в высохшем русле реки Заянде. С 2000 года воды в реке практически нет, за исключением нескольких коротких периодов. Участники протестов обвиняют власти в несправедливом, с их точки зрения, распределении воды. Демонстранты считают, что власти не должны использовать воду из Исфахана для помощи соседней провинции Йезд, тоже страдающей от засухи.

В июле 2021 года в стране также прошли достаточно масштабные протесты из-за нехватки воды, но не в Исфахане, а в провинции Хузестан.

Теги: #демонстрация #иран
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