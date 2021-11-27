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16:45 27.11.2021

В следующем году будет построена вторая очередь Музея голодомора - обращение Зеленского

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В следующем году будет построена вторая очередь Музея голодомора - обращение Зеленского

Вторая очередь Музея голодомора должна быть построена к 90-й годовщине этой страшной трагедии, которая исполнится в следующем году, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю годовщины Голодомора, которая отмечается 27 ноября.

"Мы фактически завершили реконструкцию первой очереди Музея голодомора. В следующем году исполняется 90 лет этой страшной трагедии. И к этой дате мы должны построить вторую очередь Музея. Об этом и о ряде других мероприятий я подписал сегодня соответствующий указ", - сказал он.

"Это вопрос не только долга, уважения или чести. Это вопрос нашего выживания. Потому что, как только исчезнет память о миллионах умерших и нерожденных украинцев, исчезнем мы сами. Как нация, как общество, как государство. просто как люди", - подчеркнул президент.

По его словам, "в этот день мы наполнены эмоциями и опустошены одновременно".

"Мы зажигаем свечку и ощущаем мороз по коже. В этот день мы плачем так тихо, что становится слышно наше молчание. В этот день мы чтим миллионы наших погибших предков и молимся за души умерших украинцев", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что "мы никогда и ни за что не забудем наших предков, которые погибли в 1921, 1922 и 1923 годах, в 1946 и 1947. И в самые страшные, устроенные сталинским тоталитарным режимом, 1932 и 1933 годы голодомора-геноцида".

Теги: #музей #зеленский #голодомор
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