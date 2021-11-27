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15:58 27.11.2021

У ГСЧС и властей - противоречивые данные о жертве в результате взрыва газа в многоэтажке н Николаевщине

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В г.Новая Одесса (Николаевская область) спасатели обнаружили женщину без сознания на 4 этаже жилого дома, где произошел взрыв газа, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 13:00 в ходе демонтажа разрушенных элементов обнаружена женщина без сознания из квартиры на 4 этаже ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Предварительно в результате взрыва пострадали 3 человека, спасенные подразделениями ГСЧС и переданные медикам (у одного лица предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, 2 человека в шоковом состоянии), из поврежденного подъезда эвакуированы 50 человек, говорится в сообщении.

Спасателями ГСЧС с помощью крана продолжают работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций здания, "изъятию обнаруженного лица и поиску возможных 2 заблокированных лиц".

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Как сообщила в эфире "Украина 24" спикер ГСЧС в Николаевской области Ильяна Пацюк, на данный момент на месте происшествия снимаются плиты перекрытий, ведутся поисковые работы. По ее словам, под завалами находятся трое человек: женщина и семейная пара.

В то же время пресс-служба Николаевской областной государственной администрации в Facebook сообщила, что по предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб и трое пострадали.

"В субботу, 27 ноября, возникло чрезвычайное событие, связанное, по предварительным данным, со взрывом бытового газа в многоквартирном 5-ти этажном жилом доме, общим количеством 30 квартир, который оборудован индивидуальными системами отопления. Разрушение произошло на 4 и 5 этаже. По предварительным данным один человек погиб, три пострадали. Произведена экстренная эвакуация 62 жителей пострадавшего дома и более 20 человек жителей соседнего дома", - говорится в сообщении.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Взрыв предварительно классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

Ранее пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области сообщила в Facebook, что "в ходе демонтажа разрушенных элементов дома изъято в квартире на 4 этаже тело женщины без сознания, которая проживала одна".

 

Теги: #газ #взрыв #николаевская_область #новая_одесса
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