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13:31 27.11.2021

Новый штамм коронавируса из ЮАР вряд ли приведет к новой волне пандемии - разработчики вакцины AstraZeneca

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Новый штамм коронавируса из ЮАР вряд ли приведет к новой волне пандемии - разработчики вакцины AstraZeneca

Выявленный в ЮАР штамм коронавируса COVID-19 вряд ли будет представлять серьезную опасность для вакцинированных людей, заявил директор Оксфордской группы по вакцинам Эндрю Поллард.

"Крайне маловероятен новый виток пандемии среди вакцинированных людей", - сказал он в эфире радио BBC 4.

"Мы оптимистично настроены, так как вакцины, по идее, должны работать и защищать от осложнений и в случае с этим штаммом. Однако несколько недель уйдет на то, чтобы удостовериться в этом", - добавил он.

Также Поллард заявил, что, если это будет необходимо, разработку новой вакцины, уже против этого штамма, можно будет провести в сжатые сроки.

Группа Полларда, работающая в Оксфордском университете, разработала вакцину от COVID-19 для компании AstraZeneca, напоминают британские СМИ.

Ранее новый штамм получил название "омикрон". Он вызвал беспокойство у специалистов, в частности, большим количеством мутаций.

Теги: #коронавирус
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