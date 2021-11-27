В ЕС заявляют о высокой степени риска в связи с новым южноафриканским вариантом COVID-19

Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что обнаруженный на юге Африки новый вариант COVID-19, который назвали Omicron, представляет собой риск "от высокого до очень высокого", сообщили в субботу СМИ стран Евросоюза.

В своем докладе ECDC отмечает, что "для стран ЕС и Европейского экономического пространства (включая Исландию, Норвегию и Лихтенштейн - ИФ) общий уровень риска, связанного с вариантом Omicron SARS-CoV-2, оценивается от высокого до очень высокого".

Ранее СМИ сообщали, что, помимо ЮАР, Omicron обнаружен в Малави. Случай заражения этим штаммом COVID-19 зарегистрирован в Израиле у человека, прилетевшего из Малави. Отмечены случаи заражения вариантом Omicron в Гонконге и Бельгии.

В субботу нидерландские власти объявили, что 61 пассажир, прибывший двумя рейсами из Южной Африки в Амстердам, сдал положительные тесты на COVID-19. Зараженных пассажиров поместили на карантин в отель близ аэропорта Схипхол. В первых сообщениях не уточняется, идет ли речь о заражении вариантом Omicron. Ведутся соответствующие исследования.

Ряд стран ограничили или приостановили воздушное сообщение с югом Африки.

В пятницу Европейская комиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза временно прервать авиасообщение с некоторыми южноафриканскими странами из-за возникновения там нового штамма коронавируса COVID-19. С таким предложением выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы знаем, что мутации могут привести к распространению более тяжелых разновидностей вируса, и он может распространиться по всему миру в течение нескольких месяцев. Сейчас важно, чтобы мы все в Европе действовали очень быстро, решительно и единым фронтом. Еврокомиссия сегодня предложила странам-членам задействовать опцию экстренного разрыва авиасообщения со странами юга Африки и другими странами, чтобы ограничить распространение новой мутации", - сказала она журналистам в Брюсселе.

"Все авиаперелеты в эти страны должны быть приостановлены. Они должны быть приостановлены до тех пор, пока у нас не появится ясное понимание опасности, которую представляет этот новый вариант. Возвращающиеся из этих регионов путешественники должны будут соблюдать строгие правила карантина", - добавила фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии рассказала, что в пятницу обсудила информацию о новом штамме с учеными и с производителями вакцины, и они "полностью поддержали эти меры безопасности, направленные на то, чтобы предотвратить распространение штамма, вызывающего обеспокоенность, по всему миру".

Фон дер Ляйен вновь призвала европейцев, которые не сделали прививку от коронавируса, сделать это как можно скорее.