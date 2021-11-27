В Карпатах, наюге и западе Украины будет дождливо, на западе – с мокрым снегом

В ближайшие сутки ночью в Карпатском регионе, днем в южной части и большинстве западных областей дождь; на остальной территории без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром в Украине, кроме восточных, областей туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных и северных областях от 2° тепла до 3° мороза; днем 5-10° тепла, в южной части до 13°.

В Карпатах мокрый снег, температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков, температура ночью 1-3° тепла, днем 8-10° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 ноября самая высокая температура днем была 14,0° в 1949г., самая низкая ночью -16,5° в 1890г.

В западных областях дождь и мокрый снег; температура ночью и днем 0-5° тепла; в Карпатах мокрый снег, местами значительный, температура ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза.

На остальной территории временами дождь (ночью в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях без существенных осадков), температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14° (в северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 2-7° тепла, днем 5-10°.

Ветер юго-восточный, днем на Правобережье с переходом на западный, 7-12 м/с, в южной и восточной части порывы 15-20 м/с.

В Киеве в понедельник Ночью без существенных осадков, днем временами дождь. Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с.