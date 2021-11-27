Зеленский в День памяти жертв голодомора: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти жертв Голодомора отметил, что потеряв миллионы жизней, Украина доказала, что является нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом.

"Потеряв миллионы жизней, Украина в прошлом веке доказала: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом. Зажгите сегодня свечу и поставьте на свое окно, чествуя память погибших", - написал президент в Twitter в субботу.

Традиционно, в четвертую субботу ноября, в 16:00, память о более 7 млн украинцев, убитых во время геноцида, чествуют минутой молчания и зажиганием свечей на центральных площадях городов, у памятников жертвам Голодомора, в храмах и в Зале памяти Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве. Традицию зажигать свечи в окне своих домов, так называемую акцию "Свеча в окне", предложил исследователь Голодомора Джеймс Мейс.