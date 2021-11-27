В г. Новая Одесса взрывом газа разрушена часть пятиэтажки, возможны жертвы - ГСЧС

В г. Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома (предварительно) произошел взрыв бытового газа, в результате чего разрушены 4 и 5-й этажи. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Предварительно заблокированы 2 человека на 5 этаже, сообщает ГСЧС Украины.

По состоянию на 10:50 на 5 этаже пострадали 3 человека, они спасены ГСЧС и переданы медикам (у одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, 2 человека находятся в шоковом состоянии).

На место происшествия направлена кинологическая группа - 3 человека, 2 собаки и 1 ед. техники. От ГСЧС привлечены 75 спасателей и 14 единиц техники, говорится в сообщении в телеграм в субботу.